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Росгвардейца задержали за незаконную торговлю оружием 

Lenta.ru 47 минут назад
Росгвардейца задержали за незаконную торговлю оружием
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»
В Еврейской автономной области задержан сотрудник регионального управления Росгвардии за незаконную торговлю оружием. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, силовик по своей должности занимался приемом и утилизацией оружия, которое добровольно сдавали местные жители. Однако он путем махинаций в документах скрывал от отчета стволы, в результате неучтенное оружие он затем реализовывал вместе с сообщниками.
Дома у росгвардейца обнаружен арсенал: две тысячи патронов различного калибра, 1,5 тысячи составных частей различного огнестрельного оружия.
23 декабря 2020 года сообщалось, что в городе Тимашевске Краснодарского края 23-летний бывший сотрудник Росгвардии после ссоры расстрелял из дробовика молодую жену. Молодой человек работал водителем во вневедомственной охране. В декабре он взял отпуск, чтобы отдохнуть с 22-летней супругой. В один из выходных дней мужчина выпил, поссорился с женой и угрожал ее убить. Испуганная женщина пыталась убежать, но росгрардеец выстрелил ей в спину из охотничьего ружья.
Увидев, что супруга не может встать, злоумышленник вызвал ей скорую. Пострадавшую госпитализировали. Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.
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Происшествия , Росгвардия , Еврейская Автономная Область , Краснодарский Край , Тимашевск
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