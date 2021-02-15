Росгвардейца задержали за незаконную торговлю оружием 

По данным телеканала, силовик по своей должности занимался приемом и утилизацией оружия, которое добровольно сдавали местные жители. Однако он путем махинаций в документах скрывал от отчета стволы, в результате неучтенное оружие он затем реализовывал вместе с сообщниками.

Дома у росгвардейца обнаружен арсенал: две тысячи патронов различного калибра, 1,5 тысячи составных частей различного огнестрельного оружия.

23 декабря 2020 года сообщалось , что в городе Тимашевске Краснодарского края 23-летний бывший сотрудник Росгвардии после ссоры расстрелял из дробовика молодую жену. Молодой человек работал водителем во вневедомственной охране. В декабре он взял отпуск, чтобы отдохнуть с 22-летней супругой. В один из выходных дней мужчина выпил, поссорился с женой и угрожал ее убить. Испуганная женщина пыталась убежать, но росгрардеец выстрелил ей в спину из охотничьего ружья.

Увидев, что супруга не может встать, злоумышленник вызвал ей скорую. Пострадавшую госпитализировали. Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.