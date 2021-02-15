Причиной суицида отца с ребенком в Москве стала гибель супруги

"Причиной суицида стала гибель его жены в ДТП. Около шести утра 14 февраля он на машине "Hyundai Starex" на Киевском шоссе не справился с управлением и въехал в "Камаз" с полуприцепом, который остановился из-за спущенного колеса. В результате аварии погибла его жена", — сказал собеседник агентства.