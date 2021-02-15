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Москва

Источник назвал причину суицида отца с ребенком в Москве 

ТАСС 17 минут назад
Причиной суицида отца с ребенком в Москве стала гибель супруги
Фото: ТАСС
Причиной самоубийства мужчины с ребенком на юго-западе Москвы стала гибель супруги в ДТП по его вине. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Причиной суицида стала гибель его жены в ДТП. Около шести утра 14 февраля он на машине "Hyundai Starex" на Киевском шоссе не справился с управлением и въехал в "Камаз" с полуприцепом, который остановился из-за спущенного колеса. В результате аварии погибла его жена", — сказал собеседник агентства.

В этот же день он сообщил своему отцу, что с ним и его пятилетней дочкой может что-то случиться, так как утром его жена погибла в аварии с ним. Отец позвонил своей знакомой, которая позже обратилась в правоохранительные органы, и сообщил, что его сын с 5-летней дочкой ушел из дома, оставив документы и мобильный телефон. Спустя четыре часа их тела были найдены на козырьке одного из соседних домов.
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Ранее представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что поздно вечером 14 февраля под окнами многоэтажного жилого дома на проспекте Вернадского обнаружены тела 5-летней девочки и ее отца с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего ребенка"). Следователи проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу мужчины. Проверку в связи с обнаружением тела ребенка организовала московская прокуратура.
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Происшествия , Юлия Иванова , Камаз , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС
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