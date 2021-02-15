Сотрудничавших с администрацией колонии зеков избили

На видео запечатлено, как заключенные, сломав железные ограждения, ворвались в барак и избили находящихся там осужденных, заподозренных в сотрудничестве с администрацией пенитенциарного заведения.

Сотрудниками первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении 16 лиц, отбывающих наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Самарской области, в возрасте от 22 до 37 лет. Все они обвиняются в совершении 16 преступлений.