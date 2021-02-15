На кадрах видно, как осужденные сломали железные ограждения и ворвались в барак, где избили заключенных, которые сотрудничали с администрацией колонии. Дебоширы сожгли помещение, сломали мебель.

Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного после массовых беспорядков. В нем фигурируют 16 осужденных, отбывающих наказание в ИК-5 в возрасте от 22 до 37 лет. Им вменяется 16 преступлений, среди которых участие в массовых беспорядках, разбой, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, вечером 8 февраля 2019 года заключенные устроили бунт, избив 19 активистов. Материальный ущерб от беспорядков оценен в 400 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.