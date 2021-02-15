Подростки устроили драку со стрельбой и избили взрослых

На Сахалине подростки устроили драку со стрельбой. На произошедший в минувшее воскресенье в Южно-Сахалинске инцидент обратил внимание Telegram-канал Life SHOT, опубликовавший видео с места происшествия.

Все началось с того, что подростки и дети перекидывались снежками. У одного из молодых людей был при себе пистолет. Он выстрелил из него в подъездную дверь, а после чего пальнул под ноги ребенку.

В результате во дворе дома возникла драка, которую попытались прекратить двое взрослых, заметивших конфликт. Однако подростки напали на них, одного из мужчин они пинали ногами и рассекли лицо.