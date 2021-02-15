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Москва

Посетители бара в центре Москвы устроили стрельбу 

Газета.Ru 19 минут назад
Посетители бара в центре Москвы устроили стрельбу
Фото: РИА Новости
В центре Москвы двое мужчин утроили стрельбу в баре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.
Инцидент произошел 14 февраля в баре по адресу: улица Маросейка, 6-8, строение 1. Прибывшие на место полицейские задержали двух посетителей бара и доставили их в отделение ОМВД России по Басманному району. У одного из них нашли и изъяли охолощенный пистолет и газовый баллончик.
В результате стрельбы никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.
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