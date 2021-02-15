Инспектор ФСИН пронес наркотики в колонию и употребил их с зэками 

В городе Шахты инспектор ФСИН пронес наркотики на территорию колонии и употребил их вместе с двумя заключенными, сообщает Telegram-канал Baza. Один зэк в результате скончался, другого вместе с надзирателем успели спасти медики.

Инцидент произошел в лечебно-исправительном учреждении №20. Старший инспектор отдела безопасности Виктор Чмиль пронес в больницу наркотики. Вместе с двумя осужденными за убийство он употребил их, после чего все трое потеряли сознание. В колонию вызвали скорую помощь. В машине медиков один из зэков скончался: Чмиль и еще один арестант были госпитализированы. В настоящее время оба находятся в реанимации.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в колонии в Приморском крае был найден мертвым осужденный по статье о терроризме. Речь о Халиде Хугуеве, который был осужден на 25 лет лишения свободы за организацию двух взрывов в Москве в 1999 году — в гостинице «Интурист» в апреле (пострадали 11 человек) и в торговом комплексе «Охотный ряд» в августе (один человек погиб, 39 пострадали).

По версии следствия, террорист организовал один из вышеуказанных терактов по заказу Шамиля Басаева , который решил наказать бизнесмена Умара Джабраилова , тогдашнего президента группы компаний Plaza, управляющей комплексом, за то, что тот отказалась платить деньги боевикам. В 2010-м Верховный суд России снизил Хугуеву срок наказания до 22 лет лишения свободы.