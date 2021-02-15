Инспектор ФСИН пронес наркотики в колонию и употребил их с зэками 

В городе Шахты инспектор ФСИН пронес наркотики на территорию колонии и употребил их вместе с двумя заключенными, сообщает Telegram-канал Baza. Один зэк в результате скончался, другого вместе с надзирателем успели спасти медики.
Инцидент произошел в лечебно-исправительном учреждении №20. Старший инспектор отдела безопасности Виктор Чмиль пронес в больницу наркотики. Вместе с двумя осужденными за убийство он употребил их, после чего все трое потеряли сознание. В колонию вызвали скорую помощь. В машине медиков один из зэков скончался: Чмиль и еще один арестант были госпитализированы. В настоящее время оба находятся в реанимации.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в колонии в Приморском крае был найден мертвым осужденный по статье о терроризме. Речь о Халиде Хугуеве, который был осужден на 25 лет лишения свободы за организацию двух взрывов в Москве в 1999 году — в гостинице «Интурист» в апреле (пострадали 11 человек) и в торговом комплексе «Охотный ряд» в августе (один человек погиб, 39 пострадали).
По версии следствия, террорист организовал один из вышеуказанных терактов по заказу Шамиля Басаева, который решил наказать бизнесмена Умара Джабраилова, тогдашнего президента группы компаний Plaza, управляющей комплексом, за то, что тот отказалась платить деньги боевикам. В 2010-м Верховный суд России снизил Хугуеву срок наказания до 22 лет лишения свободы.
УФСИН по Приморью и Следственный комитет проводят по факту смерти погибшего: Хугуев мог быть убит другим осужденным.