Девять генералов покинули Росгвардию на фоне скандалов 

Девять генералов уволились из Росгвардии на фоне скандалов с мошенничеством при поставках обмундирования и незаконным получением нежилого помещения. Об этом пишет «Коммерсант».

Как сообщал «Рамблер», осенью прошлого года стало известно о задержании бывшего замглавы Росгвардии, генерал-лейтенанта Сергея Милейко по делу о мошенничестве.

Следователи заподозрили, что в 2012 году его жена незаконно получила нежилое помещение в доме для военных в Балашихе, где позже открылся салон красоты.

СМИ писали, что Милейко также проходит свидетелем по делу о махинациях с контрактами на поставку обмундирования росгвардейцам. В деле идет речь о хищении около 680 миллионов рублей за счет завышения цен на поставленную форму.

«Коммерсант» отмечает, что карьера Милейко во многом связана с именем бывшего замглавы Росгвардии Сергея Меликова , который в прошлом году стал исполняющим обязанности главы Дагестана.

По данным газеты, часть основных постов в центральном аппарате Росгвардии занимали люди, служившие вместе с ним на Северном Кавказе. Однако в последние месяцы военнослужащие, которых можно «условно отнести» к команде Меликова, подали в отставку.

Неназванный источник «Коммерсанта» заявил, что часть отставок связана с выслугой лет и уходом на пенсию, другие произошли в результате слияния служб Росгвардии и сокращения генеральских должностей. Газета утверждает, что часть покинувших Росгвардию военных продолжат работать с Меликовым.