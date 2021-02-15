В двух российских городах задержали террористов 

Сотрудники ФСБ задержали двух мужчин, которых подозревают в финансировании террористической организации, сообщает РИА Новости. Обоих на время расследования отправили в следственный изолятор

Контрразведчики провели межрегиональную операцию на территории Томской и Новосибирской областей. Силовики выяснили, что на территории Сибири действует ячейка международной террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад», запрещенной в России. В Томске задержали двух мужчин: россиянина и уроженца страны ближнего зарубежья. Гражданина РФ доставили в Новосибирск.

По версии следствия, оба с разной периодичностью отправляли деньги на банковские карты, средства с которых использовались в террористических целях. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о содействии терроризму. Расследование продолжается.