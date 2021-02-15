В двух российских городах задержали террористов 

Сотрудники ФСБ задержали двух мужчин, которых подозревают в финансировании террористической организации, сообщает РИА Новости. Обоих на время расследования отправили в следственный изолятор.
Контрразведчики провели межрегиональную операцию на территории Томской и Новосибирской областей. Силовики выяснили, что на территории Сибири действует ячейка международной террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад», запрещенной в России. В Томске задержали двух мужчин: россиянина и уроженца страны ближнего зарубежья. Гражданина РФ доставили в Новосибирск.
По версии следствия, оба с разной периодичностью отправляли деньги на банковские карты, средства с которых использовались в террористических целях. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о содействии терроризму. Расследование продолжается.
Ранее, как сообщал «Рамблер», журналисты РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что террористы из запрещенных в России группировок готовят боевиков для атак во время массовых уличных акций в российских городах. По словам собеседников СМИ, для совершения терактов отбираются наиболее опытные боевики из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах Речь идет об таких организациях, запрещенных в России, как «Джейш Мухаджирин валь Ансар», «Джамаат Таухид валь Джихад», «Аджанд аль Кавказ».