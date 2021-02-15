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Отец и дочь разбились насмерть, выпав из окна квартиры в Москве 

News.ru 8 минут назад
Отец и дочь выпали из окна квартиры на 17 этаже в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Отец и его малолетняя дочь разбились, выпав из окна квартиры на 17 этаже в Москве. Происшествие случилось в доме по проспекту Вернадского.
Тела 29-летнего мужчины и его пятилетней дочери были найдены рядом с многоэтажкой. Они получили смертельные травмы, упав на козырёк подъезда, сообщает РЕН ТВ.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.
Накануне в Москве 11-летняя школьница выпала из окна девятого этажа после разговора с мамой об Интернете и попала в больницу с многочисленными переломами. Мать девочки рассказала, что накануне перед сном говорила с дочерью об использовании Интернета, а также о том, какие видео можно смотреть в её возрасте, после чего все отправились спать.
Ранее NEWS.ru сообщал, что мужчина выпал из окна квартиры актрисы Татьяны Яковенко на Новом Арбате в Москве. По словам источника в экстренных службах города, пострадавший упал с четвёртого этажа. Им оказался 29-летний друг сына артистки.
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Комментарии
Происшествия , Татьяна Яковенко , МВД , РЕН ТВ , Амурская Область , Благовещенск
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