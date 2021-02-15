Отец и дочь выпали из окна квартиры на 17 этаже в Москве

Отец и его малолетняя дочь разбились, выпав из окна квартиры на 17 этаже в Москве . Происшествие случилось в доме по проспекту Вернадского.

Тела 29-летнего мужчины и его пятилетней дочери были найдены рядом с многоэтажкой. Они получили смертельные травмы, упав на козырёк подъезда, сообщает РЕН ТВ.

Накануне в Москве 11-летняя школьница выпала из окна девятого этажа после разговора с мамой об Интернете и попала в больницу с многочисленными переломами. Мать девочки рассказала, что накануне перед сном говорила с дочерью об использовании Интернета, а также о том, какие видео можно смотреть в её возрасте, после чего все отправились спать.