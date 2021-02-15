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Вылетевший из Москвы самолет экстренно прервал полет 

Lenta.ru и ещё 6 55 минут назад
Вылетевший из Москвы самолет экстренно прервал полет
Фото: depositphotos.com
Пассажирский самолет российской авиакомпании UTair экстренно прервал полет и вернулся в Москву в аэропорт вылета. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщил корреспондент «Ленты.ру».
Инцидент произошел на борту воздушного судна, следовавшего рейсом UT373 по маршруту из столичной авиагавани Внуково в Минеральные Воды. Лайнер, согласно расписанию, должен был вылететь в 10:50, однако фактически взлетел в 11:30.
Спустя 40 минут полета экипаж сообщил, что самолет не может подняться на высоту более трех километров, так как начинается разгерметизация. Также есть данные, что возникли неполадки с аварийным люком. Впоследствии судно в течение полутора часов вырабатывало топливо, после чего совершило посадку в Москве.
В настоящее время пассажиры находятся на борту приземлившегося самолета, впоследствии их проводят в аэропорт и сообщат о дальнейших действиях.
5 февраля сообщалось, что пассажирский самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» прервал полет и совершил экстренную посадку по пути в Крым. Согласно предварительным данным, экипаж принял решение аварийно приземлиться из-за плохого самочувствия одной из пассажирок.
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Происшествия , Международный аэропорт Внуково , Уральские авиалинии , ЮТэйр , Lenta.ru , Амстердам , Башкортостан , Екатеринбург , Москва , Нидерланды , Свердловская Область , Тюменская Область , Тюмень , Уфа
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