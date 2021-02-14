Человек пострадал в пожаре в московском хостеле 

Все новости на карте

Пожар произошёл в хостеле в центре Москвы . В результате ЧП травмы получил один человек.

Огонь распространился на первом этаже двухэтажного здания, площадь возгорания составила 500 кв. м, сообщили в МЧС.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание на 1 этаже двухэтажного здания, — отметили в ведомстве.

Ещё до приезда пожарных администрация вывела из здания около 40 человек. Сейчас возгорание ликвидировано, данных о пострадавших в министерство не поступало, передаёт РИА Новости.

При этом, по информации РЕН ТВ, пострадал один человек: он отравился продуктами горения.

Инцидент произошёл в доме 24/7 строение 3 по Мясницкой улице. По информации из открытых источников, в этом здании находится хостел.

Как писал NEWS.ru, 12 февраля сильный взрыв, после которого начался пожар, произошёл на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске. Из-за возгорания произошло частичное обрушение здания.