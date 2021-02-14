В Кронштадте нашли тело вмерзшего в лед мужчины

Вмерзший в лед труп мужчины нашли в Кронштадте на территории форта «Александр I». Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Спасатели освободили тело из ледяного плена. На нем были джинсы, свитер и носки. Куртка лежала рядом. Обувь отсутствовала. Документов не нашли.

Эксперты определили, что мужчина скончался достаточно давно, полтора-два месяца назад. Следствию предстоит выяснить, какова причина его гибели, и имеет ли она криминальную подоплеку.