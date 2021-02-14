Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

В Кронштадте на территории форта «Александр I» нашли тело вмерзшего в лед мужчины 

Майк Габриелян 10 минут назад
В Кронштадте нашли тело вмерзшего в лед мужчины
Фото: youtube.com
Вмерзший в лед труп мужчины нашли в Кронштадте на территории форта «Александр I». Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
Спасатели освободили тело из ледяного плена. На нем были джинсы, свитер и носки. Куртка лежала рядом. Обувь отсутствовала. Документов не нашли.
Эксперты определили, что мужчина скончался достаточно давно, полтора-два месяца назад. Следствию предстоит выяснить, какова причина его гибели, и имеет ли она криминальную подоплеку.
Тело младенца нашли на мусорном заводе в Тобольске
Ранее «Рамблер» сообщал, что тело пропавшей бизнесвумен нашли в заброшенном колодце в Стерлитамаке.
Видео дня. Знаменитостей грабят, выслеживая по соцсетям
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Прыжок женщины с Литейного моста попал на видео
01:11
Прыжок женщины с Литейного моста попал на видео
Происшествия
Сотрудник полиции сделал предложение своей коллеге на совещании и попал на видео
00:47
Сотрудник полиции сделал предложение своей коллеге на совещании и попал на видео
Общество
Гонки сноубордиста по заснеженным улицам Москвы сняли на видео
01:07
Гонки сноубордиста по заснеженным улицам Москвы сняли на видео
Новости Москвы Общество
Спасение ребенка от стаи собак попало на видео
00:08
Спасение ребенка от стаи собак попало на видео
Происшествия
Устранение последствий непогоды в Москве сняли на видео
02:44
Устранение последствий непогоды в Москве сняли на видео
Новости Москвы Экология
Водитель BMW прокатил полицейского на капоте и попал на видео
01:01
Водитель BMW прокатил полицейского на капоте и попал на видео
Происшествия
Управляющего вертолетом Рогозина сняли на видео
00:43
Управляющего вертолетом Рогозина сняли на видео
Общество
Встречу Путина с главными редакторами российских СМИ сняли на видео
03:23
Встречу Путина с главными редакторами российских СМИ сняли на видео
Политика
Появилось видео землетрясения в Армении
00:24
Появилось видео землетрясения в Армении
В мире Происшествия
Опубликовано видео последствий массовой аварии на трассе в Крыму
Опубликовано видео последствий массовой аварии на трассе в Крыму
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение