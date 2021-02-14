Учительница воровала у детей золотые украшения во время игр на переменах

«С конца ноября прошлого года по начало февраля 2021 года девушка, являясь педагогом одной из городских школ, во время перемен приглашала учеников младших классов в спортивный зал, где предлагала им поиграть в разные игры. Подозреваемая завязывала школьникам глаза и под предлогом обеспечения сохранности снимала с детей ювелирные украшения, которые обратно не возвращала», — говорится на сайте МВД.