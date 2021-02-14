Учительница воровала у детей золотые украшения во время игр на переменах

В Мордовии возбудили уголовное дело против учительницы младших классов. Двадцатисемилетнюю женщину подозревают в воровстве золотых ювелирных украшений у детей.
О возбуждении уголовного дела сообщает МВД Мордовии.
Полиция насчитала семь эпизодов преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ «Кража».
«С конца ноября прошлого года по начало февраля 2021 года девушка, являясь педагогом одной из городских школ, во время перемен приглашала учеников младших классов в спортивный зал, где предлагала им поиграть в разные игры. Подозреваемая завязывала школьникам глаза и под предлогом обеспечения сохранности снимала с детей ювелирные украшения, которые обратно не возвращала», — говорится на сайте МВД.
Несколько раз педагог крала драгоценности, якобы помогая школьникам снять верхнюю одежду или поправить воротник на форме.
Похищенные ювелирные украшения подозреваемая сдавала в ломбарды. Вырученные деньги она тратила на личные нужды. Сумма ущерба составила 117 тысяч рублей.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как потрясенные родители узнали, что примерная учительница начальных классов с 12-летним стажем по документам МВД имеет 10 судимостей.