В Петербурге двое подростков с коронавирусом сбежали из больницы 

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Санкт-Петербурге два подростка с подтвержденным коронавирусом сбежали из местной больницы. Об этом сообщает РИА "Новости".

В аппарате городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной уточнили, что сбежавшим 14 и 15 лет из неблагополучных семей. Они проходили лечение в Детской городской больнице N5.

"Находясь в больнице, нарушали режим, после попытки покурить в инфекционном боксе и предупреждения, сбежали через окно", — отметили в аппарате.

Как стало известно позднее, один из подростков находится дома с родителями, а другой — у друзей.

Ранее из Московской клиники также сбежала девушка-подросток с COVID-19.