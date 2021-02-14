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В Петербурге двое подростков с коронавирусом сбежали из больницы 

Газета.Ru 37 минут назад
В Петербурге двое подростков с коронавирусом сбежали из больницы
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге два подростка с подтвержденным коронавирусом сбежали из местной больницы. Об этом сообщает РИА "Новости".
В аппарате городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной уточнили, что сбежавшим 14 и 15 лет из неблагополучных семей. Они проходили лечение в Детской городской больнице N5.

"Находясь в больнице, нарушали режим, после попытки покурить в инфекционном боксе и предупреждения, сбежали через окно", — отметили в аппарате.

Как стало известно позднее, один из подростков находится дома с родителями, а другой — у друзей.
Новый штамм коронавируса оказался опасным для детей
Ранее из Московской клиники также сбежала девушка-подросток с COVID-19.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 109,1 млн заболевших, свыше 81,2 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V". 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название "ЭпиВакКорона". Ее разработал новосибирский центр "Вектор".
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Комментарии 1
Происшествия , Анна Митянина , Владимир Путин , Российский фонд прямых инвестиций , Москва , Санкт-Петербург
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