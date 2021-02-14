Ушедшую из дома девочку нашли мертвой на детской площадке в Петербурге

Тело десятилетней девочки, ушедшей из дома в воскресенье утром в Колпинском районе Санкт-Петербурга, было найдено спустя примерно два часа на детской площадке, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"В воскресенье поступила информация о пропаже десятилетней девочки в Колпинском районе. По словам ее матери, рано утром ребенок ушел из дома без верхней одежды. Спустя порядка двух часов тело девочки было найдено на детской площадке", — сказал собеседник агентства.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Как сообщает издание "Фонтанка", девочка, по предварительным данным, совершила самоубийство.