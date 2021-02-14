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В Петербурге ушедшую из дома девочку нашли мертвой на детской площадке 

РИА Новости 2 часа назад
Ушедшую из дома девочку нашли мертвой на детской площадке в Петербурге
Фото: РИА Новости
Тело десятилетней девочки, ушедшей из дома в воскресенье утром в Колпинском районе Санкт-Петербурга, было найдено спустя примерно два часа на детской площадке, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"В воскресенье поступила информация о пропаже десятилетней девочки в Колпинском районе. По словам ее матери, рано утром ребенок ушел из дома без верхней одежды. Спустя порядка двух часов тело девочки было найдено на детской площадке", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства инцидента выясняются.
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Как сообщает издание "Фонтанка", девочка, по предварительным данным, совершила самоубийство.
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