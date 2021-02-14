Ушедшую из дома девочку нашли мертвой на детской площадке в Петербурге

"В воскресенье поступила информация о пропаже десятилетней девочки в Колпинском районе. По словам ее матери, рано утром ребенок ушел из дома без верхней одежды. Спустя порядка двух часов тело девочки было найдено на детской площадке", — сказал собеседник агентства.