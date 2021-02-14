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Военный Ту-142 сел под Вологдой с отказавшим двигателем 

Газета.Ru 33 минуты назад
Военный Ту-142 сел под Вологдой с отказавшим двигателем
Фото: P_Deshayes/Twitter
Военный самолет Ту-142 экстренно сел под Вологдой из-за отказа двигателя. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"Военный Ту-142 совершил экстренную посадку под Вологдой около 8 утра. У самолета произошел отказ двигателя", — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе Северного флота уточнили, что у Ту-142 сработал датчик неисправности одного из четырех двигателей во время планового полета. Командир самолета решил прекратить задание и благополучно совершил посадку на аэродроме вылета.
Для установления причин происшествия на месте работает комиссия Северного флота.
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Происшествия , Армия , Вологда , Вологодская Область
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