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В Москве у финансиста украли 15 млн рублей во время покупки биткоинов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 9 часов назад
В Москве у финансиста украли 15 млн рублей во время покупки биткоинов
Фото: depositphotos.com
Во время сделки по покупке биткоинов, финансист лишился почти 15 млн рублей, один подозреваемый уже задержан, сообщили в правоохранительных органах.

«В полицию обратился гражданин 1987 года рождения, который занимается инвестициями. Он рассказал, что накануне договорился о покупке биткоинов, во время сделки у него были украдены более 14,7 млн рублей», — сообщили ТАСС в полиции.

Уточняется, что потерпевшего свел с людьми, которые хотели продать биткоины, знакомый. На сделку в бизнес-центре в Москве финансист пришел с супругой и ребенком. В переговорную на сделку пришли несколько человек, на экране ноутбука они продемонстрировали потерпевшему наличие биткоинов. Мужчина достал деньги, но услышал плач ребенка и вышел в коридор, когда он вернулся, ни денег, ни партнеров он не обнаружил.
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Немного позже правоохранительным органам удалось задержать мужчину, который признался в содеянном. Сейчас устанавливаются личности его соучастников.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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