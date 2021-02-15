Омбудсмен рассказала о погибшей на площадке в Петербурге девочке

"По информации, которая поступила в аппарат от правоохранительных органов, семья характеризуется положительно. Девочка отличница, на учете не состояла. Следственные органы проводят проверку по статье 110 части 2 УК РФ (доведение до самоубийства)", — сообщает аппарат детского омбудсмена.