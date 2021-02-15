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Омбудсмен рассказала о девочке, которую нашли мертвой в Петербурге 

РИА Новости и ещё 11 22 минуты назад
Омбудсмен рассказала о погибшей на площадке в Петербурге девочке
Фото: Анна Митюнина / Вконтакте
Девочка, тело которой нашли на детской площадке в Петербурге, была из благополучной семьи и на учете не состояла, сообщает аппарат городского Уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.
Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости о том, что тело 10-летней девочки, ушедшей из дома в воскресенье утром в Колпинском районе Санкт-Петербурга, было найдено спустя около двух часов на детской площадке. Как сообщало издание "Фонтанка", девочка, по предварительным данным, совершила самоубийство.

"По информации, которая поступила в аппарат от правоохранительных органов, семья характеризуется положительно. Девочка отличница, на учете не состояла. Следственные органы проводят проверку по статье 110 части 2 УК РФ (доведение до самоубийства)", — сообщает аппарат детского омбудсмена.

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Происшествия , Анна Митянина , МВД , РИА Новости , Домодедово , Колпино , Московская область , Санкт-Петербург , Свердловская Область , Тверская Область
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