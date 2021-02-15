Россиянка заплатила миллион рублей за снятие «печати смерти»

Жительница Йошкар-Олы заплатила 1,2 миллиона рублей ясновидящей за услугу по снятию «печати смерти» со своей дочери. Об этом пишет « Комсомольская правда ».

62-летняя пенсионерка захотела помочь своей дочери решить личную проблему и обратилась за помощью к ясновидящей из Алтая , чье объявление она нашла в интернете. Экстрасенс, назвавшаяся «посланником сатаны», заявила россиянке, что на ее дочери стоит «печать смерти», а чтобы ей помочь, попросила женщину перевести ей 466 тысяч рублей, что мнительная пенсионерка и сделала.

Кроме того, экстрасенс дала ей указание на протяжении нескольких дней ходить на кладбище, пока сама ясновидящая будет совершать ритуалы, за которые она попросила еще 533 тысячи рублей. Для этого пенсионерке пришлось взять кредит в банке. Вскоре ясновидящая заявила, что сатана не принял деньги женщины, и попросила перевести еще. Россиянка дополнительно взяла деньги в долг у родственников и перечислила мошеннице. В общей сложности она отдала экстрасенсу 1 миллион 257 тысяч рублей.

Вскоре пенсионерка начала сомневаться в действиях ясновидящей и рассказала обо всем сыну. Он посоветовал матери обратиться в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские пытаются установить личной мошенницы и вернуть деньги ее жертве.