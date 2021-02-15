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В США арестовали подозреваемого в серии убийств и покушений в Нью-Йорке 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
В Нью-Йорке задержали подозреваемого в серии нападений в метро
Фото: AP Photo / Bebeto Matthews
Полиция Нью-Йорка арестовала подозреваемого в серии убийств и покушений в городском метро, пишет газета New York Times.
Инциденты в нью-йоркской подземке произошли в интервале 24 часов в пятницу и субботу. Два человека были зарезаны насмерть, еще двое получили ранения.
В воскресенье полицией был арестован 21-летний Ригоберто Лопес, которому предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство.
Как выяснилось, молодой человек без определенного местожительства нападал в метро на других бездомных без какого-либо явного мотива. В момент нападения его жертвы спали.
В прошлом Лопес уже несколько раз арестовывался за различные правонарушения, а также проходил курс лечения в психиатрической больнице. В последнее время он жил в отеле, который власти Нью-Йорка использовали как приют для бездомных людей.
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Происшествия , В мире , New York Times , Манхэттен , Нью-Йорк , США
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