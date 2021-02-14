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Москва

Почти сто человек эвакуируют из обрушившейся шахты в Кузбассе 

ТК «Звезда» и ещё 8 22 минуты назад
На шахте в Кузбассе произошло ЧП: Людей эвакуируют
Фото: ТАСС
В Кузбассе произошло обрушение горной породы в шахте. На поверхность выводят 98 горняков, сообщает пресс-служба МЧС России.
Информация об обрушении породы на горнодобывающем предприятии поступила в экстренное ведомство в 3.10 по местному времени (23.10 мск).

«На момент происшествия в шахте находились 98 человек. Люди выводятся на поверхность», — сказал собеседник ТАСС в экстренном ведомстве.

По данным источника агентства, речь идет о шахте «Юбилейная» в Новокузнецком городском округе. Уточняется, что на месте работают 24 спасателя МЧС и пять единиц специальной техники.
Шахта «Юбилейная» занимается добычей угля ценной марки «Ж», используемого для изготовления кокса, выплавки чугуна и стали. Предприятие входит в состав холдинга «Топпром», собственник и генеральный директор которого являются фигурантами уголовных дел о подкупе импортеров и взяточничестве.
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Происшествия , Катастрофы , МЧС , ИТАР-ТАСС
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