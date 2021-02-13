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Оперативники задержали хакера за торговлю данными россиян 

Газета.Ru и ещё 3 35 минут назад
Хакера задержали за торговлю данными россиян
Фото: ТАСС
Российские правоохранители задержали хакера, который признался в торговле персональными данными россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сотрудниками правоохранительных органов, а также специалистами в области компьютерной безопасности был установлен Федоров Ален Евгеньевич, который, по данным следствия, занимался продажей личных персональных данных россиян», — сказал источник.

По его словам, Федоров продавал копии паспортов, банковские выписки и другие документы. Ему предъявлено обвинение в преступлении по ч. 4 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб, совершенный организованной группой и создавший угрозу наступления тяжких последствий»). Максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы.
Другой источник сообщил, что хакер признался в содеянном.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС
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