Хакера задержали за торговлю данными россиян

Российские правоохранители задержали хакера, который признался в торговле персональными данными россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах

«Сотрудниками правоохранительных органов, а также специалистами в области компьютерной безопасности был установлен Федоров Ален Евгеньевич, который, по данным следствия, занимался продажей личных персональных данных россиян», — сказал источник.

По его словам, Федоров продавал копии паспортов, банковские выписки и другие документы. Ему предъявлено обвинение в преступлении по ч. 4 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб, совершенный организованной группой и создавший угрозу наступления тяжких последствий»). Максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы.

Другой источник сообщил, что хакер признался в содеянном.