На строящемся в Петербурге ледоколе «Урал» возник пожар 

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Атомный ледокол проекта 22220 «Урал» строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации «Росатом» . Судно было заложено 25 июля 2016 года, спущено на воду 25 мая 2019 года. Ледокол намечено ввести в эксплуатацию к октябрю 2022 года.

Серия принципиально новых атомных судов создана для решения стратегических задач по освоению и развитию Арктики. Они предназначены для круглогодичной навигации по Северному морскому пути.