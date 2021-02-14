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На строящемся в Петербурге ледоколе «Урал» возник пожар 

BFM.RU и ещё 3 13 минут назад
На строящемся в Петербурге ледоколе «Урал» возник пожар
Фото: Газета.Ru
Пожар произошел на ледоколе «Урал», строящемся на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Санкт-Петербурге. В пресс-службе предприятия ТАСС сообщили, что небольшое возгорание площадью пять квадратных метров произошло в одном из помещений. Огонь быстро потушили, ущерба нет.
Атомный ледокол проекта 22220 «Урал» строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации «Росатом». Судно было заложено 25 июля 2016 года, спущено на воду 25 мая 2019 года. Ледокол намечено ввести в эксплуатацию к октябрю 2022 года.
Серия принципиально новых атомных судов создана для решения стратегических задач по освоению и развитию Арктики. Они предназначены для круглогодичной навигации по Северному морскому пути.
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Происшествия , Пожары , Пожар в Санкт-Петербурге , Объединенная судостроительная корпорация , Балтийский завод , Росатом , ИТАР-ТАСС , Башкортостан , Санкт-Петербург , Уфа
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