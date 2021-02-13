В Японии заявили об афтершоке землетрясения 2011 года 

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В Национальном метеорологическом управлении Японии назвали землетрясение, которое произошло в стране 13 февраля, афтершоком Великого восточно-японского землетрясения 2011 года.

«Мы полагаем, что это был афтершок Великого восточно-японского землетрясения», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Также сейсмологи предупредили, что в ближайшую неделю в этом же регионе могут произойти повторные мощные толчки.

Как стало известно ранее, землетрясение магнитудой 7,1 произошло в районе префектуры Фукусима. Об угрозе цунами не объявлялось.

В 2011 году в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0.

Обрушившееся впоследствии на регион цунами затопило четыре энергоблока АЭС «Фукусима-1», вывело из строя систему охлаждения реакторов, вызвав тем самым крупную аварию, сопоставимую с трагедией в Чернобыле.