Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

В Японии заявили об афтершоке землетрясения 2011 года 

RT на русском и ещё 4 39 минут назад
В Национальном метеорологическом управлении Японии назвали землетрясение, которое произошло в стране 13 февраля, афтершоком Великого восточно-японского землетрясения 2011 года.

«Мы полагаем, что это был афтершок Великого восточно-японского землетрясения», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Также сейсмологи предупредили, что в ближайшую неделю в этом же регионе могут произойти повторные мощные толчки.
Как стало известно ранее, землетрясение магнитудой 7,1 произошло в районе префектуры Фукусима. Об угрозе цунами не объявлялось.
В районе Фукусимы произошло сильное землетрясение
По имеющимся данным, десять человек пострадали.
В 2011 году в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0.
Обрушившееся впоследствии на регион цунами затопило четыре энергоблока АЭС «Фукусима-1», вывело из строя систему охлаждения реакторов, вызвав тем самым крупную аварию, сопоставимую с трагедией в Чернобыле.
RT на русском: последние новости
В Чечне нашли пропавших в горах местных жителей В Чечне нашли пропавших в горах местных жителей Жительница Орска задержана по подозрению в убийстве двухлетнего ребёнка Жительница Орска задержана по подозрению в убийстве двухлетнего ребёнка Из Словении экстрадировали экс-министра Дагестана Гаджиева, обвиняемого в хищениях Из Словении экстрадировали экс-министра Дагестана Гаджиева, обвиняемого в хищениях
Комментарии 2
Происшествия , Видео , ИТАР-ТАСС , Токио , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выкинутая на ходу из внедорожника девушка попала на видео
00:08
Выкинутая на ходу из внедорожника девушка попала на видео
Происшествия
Змея попыталась съесть кошку на глазах у хозяина и попала на видео
01:24
Змея попыталась съесть кошку на глазах у хозяина и попала на видео
В мире Происшествия
Скорая помощь перевозила стройматериалы в Москве и попала на видео
00:23
Скорая помощь перевозила стройматериалы в Москве и попала на видео
Общество
Опубликовано видео последствий снегопада в Москве
01:10
Опубликовано видео последствий снегопада в Москве
Новости Москвы
Появилось видео с места массового ДТП в Краснодарском крае
00:59
Появилось видео с места массового ДТП в Краснодарском крае
Происшествия
Митинг против противников Пашиняна в Ереване сняли на видео
01:40
Митинг против противников Пашиняна в Ереване сняли на видео
В мире Общество
Посадка самолёта при сильном боковом ветре в Магадане попала на видео
00:33
Посадка самолёта при сильном боковом ветре в Магадане попала на видео
Происшествия
Огромная акула устроила охоту рядом с купающейся семьей и попала на видео
00:15
Огромная акула устроила охоту рядом с купающейся семьей и попала на видео
Общество Происшествия
Дзюба подразнил обезьяну и попал на видео
00:15
Дзюба подразнил обезьяну и попал на видео
Общество
Гигантские очереди из отдыхающих на горном курорте в Сочи сняли на видео
00:12
Гигантские очереди из отдыхающих на горном курорте в Сочи сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение