Бизнесмен Другалев погиб в Дубае при странных обстоятельствах

Российский IT-бизнесмен Станислав Другалев погиб при таинственных обстоятельствах в ОАЭ . Его автомобиль упал с моста на дорожной развязке в Дубае

О смерти Другалева сообщил его бизнес-партнер Сергей Менделеев

«…Вынужден сообщить о гибели моего друга и партнёра — Станислава Другалева. Стас был одним из тех, кто начинал Рунет ещё в 90-е годы. Он жил очень ярко и всегда дышал полной грудью. Ни один из тех людей, кто знал его лично, не может поверить в произошедшее», — написал Менделеев.

По предварительным данным, автомобиль российского предпринимателя упал с моста на крупной транспортной развязке. Но сведений о причинах аварии пока нет, передает Пятый канал.

Неизвестно где сейчас находятся личные вещи предпринимателя, включая электронные устройства и гаджеты.

Менделеев считает, что на смерти Другалева пытаются нажиться его недоброжелатели и конкуренты. По его словам, через пиар-агентства они распространяют ложь. В частности, речь идет о некой криминальной причине гибели коммерсанта.

«По указанию, вероятно, нечистых на руку и душу, конкурентов компании Garantex и лично Стаснислава, опираясь, якобы, на работу с семьей Станислава, рассылают в СМИ пресс-релиз, сообщающий о смерти, приписывая додуманные, несуществующие факты и детали трагедии», — отметил Менделеев.

Другалев являлся основателем криптобиржи Garantex, ранее владел фирмой «Караван-Телеком». Ему было 40 лет.

Погибший бизнесмен занимался возведением дата-центров и развитием облачных технологий, в последнее время — криптовалютами. Криптобиржу Garantex вместе с другими учредителями Другалев запустил в марте 2019 года.