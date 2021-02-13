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Российский бизнесмен загадочно погиб в Дубае 

Майк Габриелян 11 минут назад
Бизнесмен Другалев погиб в Дубае при странных обстоятельствах
Фото: Facebook Сергея Менделеева
Российский IT-бизнесмен Станислав Другалев погиб при таинственных обстоятельствах в ОАЭ. Его автомобиль упал с моста на дорожной развязке в Дубае.
О смерти Другалева сообщил его бизнес-партнер Сергей Менделеев.

«…Вынужден сообщить о гибели моего друга и партнёра — Станислава Другалева. Стас был одним из тех, кто начинал Рунет ещё в 90-е годы. Он жил очень ярко и всегда дышал полной грудью. Ни один из тех людей, кто знал его лично, не может поверить в произошедшее», — написал Менделеев.

По предварительным данным, автомобиль российского предпринимателя упал с моста на крупной транспортной развязке. Но сведений о причинах аварии пока нет, передает Пятый канал.
Неизвестно где сейчас находятся личные вещи предпринимателя, включая электронные устройства и гаджеты.
Менделеев считает, что на смерти Другалева пытаются нажиться его недоброжелатели и конкуренты. По его словам, через пиар-агентства они распространяют ложь. В частности, речь идет о некой криминальной причине гибели коммерсанта.

«По указанию, вероятно, нечистых на руку и душу, конкурентов компании Garantex и лично Стаснислава, опираясь, якобы, на работу с семьей Станислава, рассылают в СМИ пресс-релиз, сообщающий о смерти, приписывая додуманные, несуществующие факты и детали трагедии», — отметил Менделеев.

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Другалев являлся основателем криптобиржи Garantex, ранее владел фирмой «Караван-Телеком». Ему было 40 лет.
Погибший бизнесмен занимался возведением дата-центров и развитием облачных технологий, в последнее время — криптовалютами. Криптобиржу Garantex вместе с другими учредителями Другалев запустил в марте 2019 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что малолетний сын российского бизнесмена погиб во время вечеринки в сауне.
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Комментарии 2
Происшествия , Сергей Менделеев , Александр Блинов
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