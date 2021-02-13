Бизнесмен Другалев погиб в Дубае при странных обстоятельствах

Российский IT-бизнесмен Станислав Другалев погиб при таинственных обстоятельствах в ОАЭ. Его автомобиль упал с моста на дорожной развязке в Дубае.
О смерти Другалева сообщил его бизнес-партнер Сергей Менделеев.
«…Вынужден сообщить о гибели моего друга и партнёра — Станислава Другалева. Стас был одним из тех, кто начинал Рунет ещё в 90-е годы. Он жил очень ярко и всегда дышал полной грудью. Ни один из тех людей, кто знал его лично, не может поверить в произошедшее», — написал Менделеев.
По предварительным данным, автомобиль российского предпринимателя упал с моста на крупной транспортной развязке. Но сведений о причинах аварии пока нет, передает Пятый канал.
Неизвестно где сейчас находятся личные вещи предпринимателя, включая электронные устройства и гаджеты.
Менделеев считает, что на смерти Другалева пытаются нажиться его недоброжелатели и конкуренты. По его словам, через пиар-агентства они распространяют ложь. В частности, речь идет о некой криминальной причине гибели коммерсанта.
«По указанию, вероятно, нечистых на руку и душу, конкурентов компании Garantex и лично Стаснислава, опираясь, якобы, на работу с семьей Станислава, рассылают в СМИ пресс-релиз, сообщающий о смерти, приписывая додуманные, несуществующие факты и детали трагедии», — отметил Менделеев.
Другалев являлся основателем криптобиржи Garantex, ранее владел фирмой «Караван-Телеком». Ему было 40 лет.
Погибший бизнесмен занимался возведением дата-центров и развитием облачных технологий, в последнее время — криптовалютами. Криптобиржу Garantex вместе с другими учредителями Другалев запустил в марте 2019 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что малолетний сын российского бизнесмена погиб во время вечеринки в сауне.