Мужчина пытался продать мощи Матроны за 500 рублей

Полицейские задержали в Ленинградской области мужчину, который подозревается в краже частицы мощей святой Матроны Московской из Тихвинского монастыря. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, сообщение о краже поступило в полицию Тихвинского района Ленинградской области от охранника храма днем 12 февраля. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

При просмотре записей видеонаблюдения было установлено, что мужчина положил ларец с мощами в рюкзак, когда охранник отвернулся. Спустя некоторое время охранник заметил пропажу и обратился в полицию.