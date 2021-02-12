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Москва

В Ленинградской области задержали мужчину за кражу частицы мощей Матроны Московской 

ТАСС и ещё 2 25 минут назад
Мужчина пытался продать мощи Матроны за 500 рублей
Фото: ТАСС
Полицейские задержали в Ленинградской области мужчину, который подозревается в краже частицы мощей святой Матроны Московской из Тихвинского монастыря. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, сообщение о краже поступило в полицию Тихвинского района Ленинградской области от охранника храма днем 12 февраля. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
При просмотре записей видеонаблюдения было установлено, что мужчина положил ларец с мощами в рюкзак, когда охранник отвернулся. Спустя некоторое время охранник заметил пропажу и обратился в полицию.

"В кратчайшие сроки оперативниками уголовного розыска подозреваемый был задержан. Им оказался 33-летний житель Тихвина, который к моменту задержания успел сдать похищенное антиквару за 500 рублей. В ближайшее время мощи святой блаженной Матроны Московской будут возвращены храм. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража")", — сказала Волк.

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Комментарии 17
Происшествия , Забайкальский Край , Ленинградская область , Москва , Тихвин , Чита
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