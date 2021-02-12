Эксперт-лингвист подтвердила оскорбление Навальным ветерана

"Я настаиваю на выводах экспертизы. Используемые в оцениваемом комментарии эпитеты являются уничижающими, оскорбительными, они обращены ко всем участникам рассматриваемого видеоролика", — сообщила Глотова в суде, отвечая на вопрос о комментарии Навального к видеоролику с выступлением ветерана Артеменко.

Эксперт рассказала суду, что действовала в соответствии с утвержденной МВД методикой с привлечением дополнительной научной литературы. Она отметила, что эпитеты "холуи", "предатели" и "позор" несут уничижительный смысл по отношению к тем, к кому адресованы.

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.