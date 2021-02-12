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Москва

Эксперт-лингвист подтвердила, что Навальный оскорбил ветерана 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Эксперт-лингвист подтвердила оскорбление Навальным ветерана
Фото: РИА Новости
Эксперт-лингвист Альбина Глотова из экспертного центра Следственного комитета РФ в суде подтвердила оскорбление Алексеем Навальным ветерана Игната Артеменко, передает корреспондент ТАСС.

"Я настаиваю на выводах экспертизы. Используемые в оцениваемом комментарии эпитеты являются уничижающими, оскорбительными, они обращены ко всем участникам рассматриваемого видеоролика", — сообщила Глотова в суде, отвечая на вопрос о комментарии Навального к видеоролику с выступлением ветерана Артеменко.

Эксперт рассказала суду, что действовала в соответствии с утвержденной МВД методикой с привлечением дополнительной научной литературы. Она отметила, что эпитеты "холуи", "предатели" и "позор" несут уничижительный смысл по отношению к тем, к кому адресованы.
Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.
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Комментарии
Происшествия , Алексей Навальный , Игнат Артеменко , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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