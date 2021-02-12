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Авария на ЛЭП оставила без электричества половину Абхазии 

Национальная Служба Новостей 33 минуты назад
Авария на ЛЭП оставила без электричества половину Абхазии
Фото: РИА Новости
Авария на ЛЭП «Кавкасиони», которая связывает Россию и Грузию, привела к отключению электричества в трёх из семи районов Абхазии, сообщает пресс-служба абхазской энергетической компании «Черноморэнерго».
В сообщении уточняется, что без света остались Гулрыпшский, Очамчирский и Гальский районы, а также восточная часть Ткварчельского района Абхазии.
В пресс-службе добавили, что ранее 9 февраля дистанционная защита уже отключала ЛЭП «Кавкасиони», из-за аварии, которая произошла на территории России.
Гендиректор энергетической компании «Черноморэнерго» Михаил Логуа ранее заявил о возможном дефиците выделенной Россией электроэнергии в Абхазии. Он призвал жителей к сознательному потреблению, чтобы избежать энергодефицита и «веерных отключений».
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Происшествия , Абхазия , Грузия
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