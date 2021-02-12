России выдали обвиняемого в хищениях экс-министра Дагестана

Бывший министр по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Нариман Гаджиев, обвиняемый в хищении более 2 млн рублей, был экстрадирован в Россию из Словении . Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Экс-чиновнику предъявлено обвинение в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере, а также в подделке официальных документов, передаёт RT.

По версии следствия, с сентября 2012 года по февраль 2013 года Нариман Гаджиев договорился с руководителем ООО «Спектр» о хищении денег, выделяемых на программу по развитию информационного сотрудничества с редакциями СМИ для укрепления взаимопонимания между народами России и формирования положительного имиджа Дагестана.

Мужчина сбежал. Его заочно арестовали и объявили в международный розыск. В сентябре 2019 года Гаджиев был задержан в Словении.

Ранее депутат Госдумы РФ Адам Делимханов потребовал от Великобритании немедленно экстрадировать в Россию боевика, вице-премьера непризнанной Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева . Он добавил, что Закаев долгие годы является сторонником западных ценностей, которые абсолютно противоречат традиционализму, религии и, следовательно, всему жизненному укладу Чечни. По словам Делимханова, представители республики уже неоднократно обращались с запросом об экстрадиции террориста Закаева, но им отказывали.

Во время второй чеченской войны полевой командир и бригадный генерал Ахмед Закаев командовал незаконными вооружёнными формированиями на территории Чеченской Республики Ичкерия. Кроме того, он был её министром культуры, иностранных дел и вице-премьером.

Российские власти в 2001 году выдвинули Закаеву обвинения в терроризме и убийствах мирных жителей. Сейчас он объявлен в международный розыск. При этом живёт Закаев в Великобритании, а Лондонский магистратский суд отказал РФ его выдать, писал NEWS.ru.