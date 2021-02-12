Москвичка оставила троих детей голыми на морозе

Уголовное дело возбуждено в столице в отношении многодетной матери, пытавшейся убить троих своих детей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Юлия Иванова.

«По версии следствия, поздно вечером 11 февраля 2021 года 33-летняя многодетная мать привезла троих детей на территорию лесополосы, расположенной на территории ТиНАО, имея умысел на убийство малолетних, раздела их догола и оставила при низкой температуре воздуха на улице», — сказала собеседница агентства.

Происходящее заметил очевидец, он сообщил правоохранителям. Детей с различными степенями обморожения немедленно доставили в больницу, им оказывают необходимую помощь. Женщину также госпитализировали. В ближайшее время специалисты проверят состояние ее психического здоровья. Сейчас следователи устанавливают родственников детей и все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.