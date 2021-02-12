Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Более 160 млн рублей похитили из ячеек московского банка 

Газета.Ru 39 минут назад
Более 160 млн рублей похитили из ячеек московского банка
Фото: Газета.Ru
Из ячеек банка в центре Москве похитили валюту и ювелирные украшения на общую сумму в 162 млн рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД.
Отмечается, что 10 февраля в столичная полиция получила сразу несколько сообщение о кражах от представителя банка, находящегося на улице Климашкина.
Размер самой крупной кражи составил 143 млн рублей. Правоохранители определили, что в период с 31 декабря 2020 года по 9 февраля в депозитарном помещении регулятора неизвестные из индивидуальных банковских сейфов вынесли 122 млн 976 тыс. рублей, принадлежащих неработающему гражданину, и 19 млн 668 тыс. рублей другого неработающего. Общий материальный ущерб составил 142 млн 644 тыс. рублей. По двум этим эпизодам возбуждено уголовное дело, по остальным проводится проверка.
Ранее сообщалось, что из банковских ячеек на северо-востоке Москвы исчезли 56 млн рублей.
Видео дня. На комика Руслана Белого пожаловались в Генпрокуратуру
Газета.Ru: последние новости
Навального доставили в суд для рассмотрения его дела о клевете Навального доставили в суд для рассмотрения его дела о клевете Подравшийся с ОМОНом уроженец Чечни госпитализирован с подозрением на COVID Подравшийся с ОМОНом уроженец Чечни госпитализирован с подозрением на COVID Источник: в Сибири задержаны узбекистанцы по делу о финансировании террористов Источник: в Сибири задержаны узбекистанцы по делу о финансировании террористов
Происшествия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Лаборатория в Подмосковье производила 500 кг наркотиков
00:56
Лаборатория в Подмосковье производила 500 кг наркотиков
Происшествия
Епифанцев избил обидчиков экс-супруги в Санкт-Петербурге
00:42
Епифанцев избил обидчиков экс-супруги в Санкт-Петербурге
Шоу-бизнес Происшествия
На Кипре пойман «улыбчивый» следователь-маньяк из России
00:59
На Кипре пойман «улыбчивый» следователь-маньяк из России
Происшествия
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
00:20
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
Происшествия
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
00:24
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
Происшествия
Обколку льда рейдовыми буксирами показали на видео
02:26
Обколку льда рейдовыми буксирами показали на видео
Наука и техника
Видео тренировки морпехов Северного флота
01:03
Видео тренировки морпехов Северного флота
Армия
Полеты Су-34 в Курганской области сняли на видео
00:30
Полеты Су-34 в Курганской области сняли на видео
Армия
Арест «Свидетелей Иеговы» в Москве сняли на видео
02:58
Арест «Свидетелей Иеговы» в Москве сняли на видео
Происшествия
Появилось видео с места смерти рабочих в бытовке
01:32
Появилось видео с места смерти рабочих в бытовке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение