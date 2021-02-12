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Москва

Ходатайство защиты Навального об отводе судьи отклонили 

РИА Новости 11 минут назад
Судья по делу Навального отказалась взять отвод
Фото: ТАСС
Судья Вера Акимова отклонила ходатайство защиты Алексея Навального о своем отводе в рамках дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.
Адвокат Ольга Михайлова аргументировала просьбу участием свидетелей по видеосвязи, отказом в конфиденциальном общении подсудимого со своими защитниками, отсутствием мотивировки отказов в ходатайствах защиты на прошлом заседании.
Михайлова также отметила, что Акимова не сообщила фамилии судьи Бабушкинского суда, которая устанавливала личность потерпевшего и свидетелей у них в квартире и не установила количество людей, находящихся с ними рядом. И адвокат утверждает, что одна из свидетельниц, сиделка ветерана, является гражданкой Таджикистана и не имеет паспорта РФ.
Навальный же заявил, что "очень разочарован в судье".
Прокурор обратила внимание на то, что объективных доказательств нарушений хода судебного следствия 5 февраля защита не привела, а аргументы Михайловой носят оценочный характер.
Согласно уголовно-процессуальному кодексу, отвод, заявленный судье, единолично рассматривающему уголовное дело, разрешается этим же судьей в совещательной комнате.

"В отводе судьи отказать", — заявила Акимова.

Защита Навального заявила отвод судье
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального — на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
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Происшествия , Алексей Навальный , Вера Акимова , Игнат Артеменко , Ольга Михайлова , РИА Новости
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