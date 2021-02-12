Судья по делу Навального отказалась взять отвод

Судья Вера Акимова отклонила ходатайство защиты Алексея Навального о своем отводе в рамках дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы

Адвокат Ольга Михайлова аргументировала просьбу участием свидетелей по видеосвязи, отказом в конфиденциальном общении подсудимого со своими защитниками, отсутствием мотивировки отказов в ходатайствах защиты на прошлом заседании.

Михайлова также отметила, что Акимова не сообщила фамилии судьи Бабушкинского суда, которая устанавливала личность потерпевшего и свидетелей у них в квартире и не установила количество людей, находящихся с ними рядом. И адвокат утверждает, что одна из свидетельниц, сиделка ветерана, является гражданкой Таджикистана и не имеет паспорта РФ.

Навальный же заявил, что "очень разочарован в судье".

Прокурор обратила внимание на то, что объективных доказательств нарушений хода судебного следствия 5 февраля защита не привела, а аргументы Михайловой носят оценочный характер.

Согласно уголовно-процессуальному кодексу, отвод, заявленный судье, единолично рассматривающему уголовное дело, разрешается этим же судьей в совещательной комнате.

"В отводе судьи отказать", — заявила Акимова.