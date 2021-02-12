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Москва

Россиянин попросил страховку от неудачной любви 

Павел Тиунов 1 час назад
Россиянин попросил страховку от неудачной любви
Фото: РИА Новости
Пермяк попытался застраховаться от разрыва с возлюбленной, но ему отказали. В России от несчастной любви не страхуют, в других странах такой опыт уже есть, сообщает РИА Новости.
Мужчина обратился с необычной просьбой в страховую компанию «Югория». По его мнению, страховка от разочарования в любви вполне подходит под программу страхования от несчастных случаев и болезней. В компании ему были вынуждены отказать, поскольку оценить возможность любовного разрыва сегодня аналитики не в состоянии.

«Все без исключения страховые компании взвешенно оценивают риски, тщательно изучают вероятность и частоту наступления страхового случая», — пояснила директор пермского филиала компании Оксана Швецова.

Любовь, по ее словам, сегодня «оцифровать невозможно». Однако в других странах к заявителям с подобными просьбами относятся более лояльно. Например, в Англии от несчастной любви застрахованы около 200 человек. Там, чем моложе страхователь, тем дороже ему обойдется полис. В США такая страховка стоит 60 центов в день, однако в случае разрыва жертва неудавшихся отношений может рассчитывать на солидную компенсацию.
Ранее, как сообщал «Рамблер», начальник управления маркетинга страховой компании "МАКС" Евгений Попков, рассказал, что в России аккуратные и дисциплинированные на дороге водители имеют возможность приобрести полис ОСАГО с 50-процентной скидкой. Он напомнил, что сегодня страховщики при расчете стоимости «страховки» используют коэффициент бонус-малус (КБМ). По этой системе за один безаварийный год водителю предоставляется скидка в размере 5%. Таким образом можно накопить до 50%.
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Комментарии
Происшествия , Евгений Попков , Московская акционерная страховая компания , РИА Новости
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