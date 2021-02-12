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Москва

Выдававшая себя за богатую наследницу россиянка вышла из тюрьмы в США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Уроженка России Анна Сорокина, которая на протяжении нескольких лет выдавала себя в Нью-Йорке за богатую наследницу из Германии и обманула банки, дорогие отели и рестораны на более чем 200 тыс. долларов, вышла из тюрьмы в США.
Теперь Сорокиной грозит депортация в Германию.
По данным СМИ, Сорокина родилась в России в семье дальнобойщика, позже переехала в Германию, а затем в США. Назвавшись Анной Делви, Сорокина в высшем свете Нью-Йорка выдавала себя за богатую наследницу. В США она жила в дорогих отелях, путешествовала на частном самолете, посещала светские мероприятия. Мошенница подделывала чеки и одалживала деньги у богатых друзей, передает «Интерфакс» со ссылкой на Би-Би-Си.
В 2017 году Сорокину арестовали, в 2019 ее признали виновной. В тюрьме девушка провела четыре года и смогла выйти на свободу досрочно с заменой срока на условный.
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Происшествия , Видео , Анна Сорокина , Интерфакс , Германия , Нью-Йорк , США
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