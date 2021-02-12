ФСБ задержала подозреваемых в финансировании террористов в Сибири 

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В Сибири задержаны граждане Узбекистана , финансировавшие террористов. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник в правоохранительных органах рассказал агентству, что некоторое время назад в Томской и Новосибирской областях сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двоих граждан Узбекистана, которые организовали ячейку по сбору денежных средств на нужды боевиков террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (входит в состав запрещенной в России организации «Хайат Тахрир аш-Шам»).

Оперативно-розыскные мероприятия проводились в рамках уголовного дела о финансировании «Катиба Таухид валь-Джихад». В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают организатора финансирования на территории Сирии.