ФСБ задержала подозреваемых в финансировании террористов в Сибири 

В Сибири задержаны граждане Узбекистана, финансировавшие террористов. Об этом сообщает ТАСС.
Собеседник в правоохранительных органах рассказал агентству, что некоторое время назад в Томской и Новосибирской областях сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двоих граждан Узбекистана, которые организовали ячейку по сбору денежных средств на нужды боевиков террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (входит в состав запрещенной в России организации «Хайат Тахрир аш-Шам»).
Оперативно-розыскные мероприятия проводились в рамках уголовного дела о финансировании «Катиба Таухид валь-Джихад». В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают организатора финансирования на территории Сирии.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», в Следственном комитете рассказали о задержании в Москве организаторов и участников подразделения запрещенной организации «Свидетели Иеговы». Согласно версии следствия, в 2017 году они организовали работу подразделения на территории севера Москвы. В квартире на улице Дыбенко и по видеосвязи они осуществляли действия, характерные для данного объединения.