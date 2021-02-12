Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

В Москве выявлено новое хищение из ячеек банка 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 16 минут назад
В Москве продолжилась серия хищений из ячеек банка
Фото: РИА Новости
Очередную серию хищений из ячеек центрального отделения Банка развития и модернизации промышленности выявили в Москве. Злоумышленники украли 12 млн рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.
В одном из случаев о пропаже из ячейки 10 тыс. евро, 20 тыс. евро и ювелирных украшений на 5 млн рублей заявила уроженка Украины. Также с июля 2020 года по 11 февраля этого года были похищены 20 тыс. евро и 6 тыс. долларов из ячейки, оформленной на уроженца Одессы, передает РИА «Новости».
В четверг было обнаружено похищение из ячейки пенсионера 10 тыс. фунтов стерлингов, 5 тыс. евро, 2 тыс. долларов и более 2,4 тыс. болгарских левов. Кроме того, была ограблена ячейка московского бизнесмена, из которой злоумышленники с 3 по 11 февраля украли 1,5 тыс. евро. По всем вышеуказанным заявлениям проводится проверка, сказал источник.
Более 160 млн рублей похитили из ячеек московского банка
Накануне стало известно, что из ячеек Банка развития и модернизации промышленности на улице Климушкина в Москве похитили деньги и ювелирные украшения на сумму более 160 млн рублей.
В январе 2020 года в России задержали членов преступной группировки, состоящей из слесарей. По версии следствия, они причастны в крупных хищениях из банковских ячеек в разных регионах страны.
Видео дня. На комика Руслана Белого пожаловались в Генпрокуратуру
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Выдававшая себя за богатую наследницу россиянка вышла из тюрьмы в США Выдававшая себя за богатую наследницу россиянка вышла из тюрьмы в США Граждан Узбекистана задержали в России по делу о финансировании терроризма Граждан Узбекистана задержали в России по делу о финансировании терроризма Дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак впервые рассмотрят в суде Дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак впервые рассмотрят в суде
Комментарии 6
Происшествия , Банк РМП , МВД , РИА Новости , Москва , Одесса
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
00:42
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
Шоу-бизнес Происшествия
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
00:24
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
Происшествия
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
00:15
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
Происшествия
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
00:13
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
Происшествия
«Улыбчивого» следователя-маньяка из РФ поймали на Кипре
00:59
«Улыбчивого» следователя-маньяка из РФ поймали на Кипре
Происшествия
Харламов рассказал о «скрытых многомиллиардных доходах»
01:00
Харламов рассказал о «скрытых многомиллиардных доходах»
Шоу-бизнес
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
00:20
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
Происшествия
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
00:56
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
Происшествия Криминал
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
00:08
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
Происшествия Пожары
Обколку льда рейдовыми буксирами показали на видео
02:26
Обколку льда рейдовыми буксирами показали на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение