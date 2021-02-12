В Москве продолжилась серия хищений из ячеек банка

В одном из случаев о пропаже из ячейки 10 тыс. евро, 20 тыс. евро и ювелирных украшений на 5 млн рублей заявила уроженка Украины . Также с июля 2020 года по 11 февраля этого года были похищены 20 тыс. евро и 6 тыс. долларов из ячейки, оформленной на уроженца Одессы, передает РИА «Новости»

В четверг было обнаружено похищение из ячейки пенсионера 10 тыс. фунтов стерлингов, 5 тыс. евро, 2 тыс. долларов и более 2,4 тыс. болгарских левов. Кроме того, была ограблена ячейка московского бизнесмена, из которой злоумышленники с 3 по 11 февраля украли 1,5 тыс. евро. По всем вышеуказанным заявлениям проводится проверка, сказал источник.

Накануне стало известно, что из ячеек Банка развития и модернизации промышленности на улице Климушкина в Москве похитили деньги и ювелирные украшения на сумму более 160 млн рублей.