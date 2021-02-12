Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак впервые дошло до суда 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Дело против чиновника из-за бродячих собак впервые дошло до суда
Фото: © Pixabay / Andr Sommerh
Впервые в России возбужденное против чиновника уголовное дело о нападении и причинении смерти бродячими собаками дойдет до суда в Красноярске, сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.
В начале 2020 года правоохранители сообщали о нападениях собачьих стай на взрослых и детей в различных районах города. Последние громкие случаи произошли 23 и 24 февраля 2020 года в Кировском районе, где были обнаружены тела женщины и мужчины со следами собачьих укусов. В конце февраля прошлого года в ряде районов Красноярска вводился локальный режим ЧС из-за ситуации с бродячими собаками. Позже СК сообщил, что в отношении руководителя управления дорог благоустройства и инфраструктуры администрации Красноярска Евгения Петрюка возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Он был арестован.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего бывшего руководителя муниципального казенного учреждения города Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожность смерть двух и более лиц)", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что это первое дело, связанное с халатностью чиновника, которая повлекла смерть людей из-за нападения собак.
В краевой прокуратуре сообщили, что обвинительное заключение по данному делу утверждено. В ближайшее время дело будет направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Красноярска.
По версии следствия, небрежное отношение обвиняемого к службе привело к бесконтрольному увеличению численности бродячих собак в Красноярске и нападениям на людей. В ведомстве сообщили, что его халатность привела к причинению вреда здоровью средней степени тяжести двум гражданам, в том числе малолетнему мальчику, и смерти четырех граждан.
Видео дня. Рэпер Серёга отсудил детей у бывшей жены
Последние новости
Иммунолог дал советы людям, не переболевшим COVID-19 Иммунолог дал советы людям, не переболевшим COVID-19 Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО
Комментарии 36
Происшествия , Генпрокуратура РФ , СКР , Красноярск , Красноярский Край
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео тренировки морпехов Северного флота
01:03
Видео тренировки морпехов Северного флота
Армия
Полеты Су-34 в Курганской области сняли на видео
00:30
Полеты Су-34 в Курганской области сняли на видео
Армия
Арест «Свидетелей Иеговы» в Москве сняли на видео
02:58
Арест «Свидетелей Иеговы» в Москве сняли на видео
Происшествия
Появилось видео с места смерти рабочих в бытовке
01:32
Появилось видео с места смерти рабочих в бытовке
Происшествия
Синих собак под Нижним Новгородом сняли на видео
02:07
Синих собак под Нижним Новгородом сняли на видео
Общество
Явлинский на видео рассказывает о Навальном
02:17
Явлинский на видео рассказывает о Навальном
Политика
Столкновение 100 машин в Техасе сняли на видео
00:37
Столкновение 100 машин в Техасе сняли на видео
Происшествия
Видео последствий взрыва газа в Санкт-Петербурге
01:09
Видео последствий взрыва газа в Санкт-Петербурге
Происшествия
Эко-автобусы в Санкт-Петербурге показали на видео
01:05
Эко-автобусы в Санкт-Петербурге показали на видео
Общество
Появилось видео Всебелорусского народного собрания
05:00
Появилось видео Всебелорусского народного собрания
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение