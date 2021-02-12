Дело против чиновника из-за бродячих собак впервые дошло до суда

Впервые в России возбужденное против чиновника уголовное дело о нападении и причинении смерти бродячими собаками дойдет до суда в Красноярске , сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.

В начале 2020 года правоохранители сообщали о нападениях собачьих стай на взрослых и детей в различных районах города. Последние громкие случаи произошли 23 и 24 февраля 2020 года в Кировском районе , где были обнаружены тела женщины и мужчины со следами собачьих укусов. В конце февраля прошлого года в ряде районов Красноярска вводился локальный режим ЧС из-за ситуации с бродячими собаками. Позже СК сообщил, что в отношении руководителя управления дорог благоустройства и инфраструктуры администрации Красноярска Евгения Петрюка возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Он был арестован.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего бывшего руководителя муниципального казенного учреждения города Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожность смерть двух и более лиц)", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что это первое дело, связанное с халатностью чиновника, которая повлекла смерть людей из-за нападения собак.

краевой прокуратуре сообщили, что обвинительное заключение по данному делу утверждено. В ближайшее время дело будет направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Красноярска.

По версии следствия, небрежное отношение обвиняемого к службе привело к бесконтрольному увеличению численности бродячих собак в Красноярске и нападениям на людей. В ведомстве сообщили, что его халатность привела к причинению вреда здоровью средней степени тяжести двум гражданам, в том числе малолетнему мальчику, и смерти четырех граждан.