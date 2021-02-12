Пермячка захотела оспорить в ЕСПЧ судимость по «коронавирусной» статье

«Я писала посты, комментировала их и так поняла, что дело только в моем мнении. Из-за него прошли обыски у меня, у родителей, у родителей бывшего мужа, проведено около 15 экспертиз», — рассказала «Коммерсанту» Евгения (она против того, чтобы ее фамилия звучала в СМИ). Евгения не согласилась с режимом самоизоляции, так как потеряла заработок. В соцсетях она разместила призыв фотографировать себя на улице и выкладывать фото в соцсетях с хештегами «нет самоизоляции», «против самоизоляции», «нет карантина». Однако женщина не считает свои слова нарушением статьи 207.1 Уголовного кодекса РФ (распространение в интернете фейковой информации об эпидемии и о мерах борьбы с ней).