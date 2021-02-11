Расстрелявшего коллег в метро полицейского признали виновным

«Смирнов признан виновным в совершении двух посягательств на жизнь сотрудника правоохранительных органов (2 эпизода, предусмотренных ст. 317 УК РФ) и оправдан по двум другим статьям и получении взяток (п. «б» ч. 5 ст. 290 и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ)», — передает заявление суда ТАСС.