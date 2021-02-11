Полицейский признан виновным в расстреле коллег в Москве

— Смирнов признан виновным в совершении двух посягательств на жизнь сотрудника правоохранительных органов (два эпизода, предусмотренных статьей 317 УК РФ) и оправдан по двум другим статьям и получении взяток (пункт «б» части 5 статьи 290 и части первой статьи 291.2 УК РФ), — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.