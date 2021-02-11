Полицейский признан виновным в расстреле коллег в Москве

Суд присяжных признал виновным и достойным снисхождения сотрудника полиции, который расстрелял коллег в московском метро. Об этом рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.
Бывший прапорщик Алексей Смирнов выстрелил в собственных коллег на станции метро «Рязанский проспект» из ОСБ. Коллегия присяжных заседателей признала вину полицейского, но отметила его достойным снисхождения. Это означает, что преступнику нельзя будет выдать пожизненный срок за содеянное.
— Смирнов признан виновным в совершении двух посягательств на жизнь сотрудника правоохранительных органов (два эпизода, предусмотренных статьей 317 УК РФ) и оправдан по двум другим статьям и получении взяток (пункт «б» части 5 статьи 290 и части первой статьи 291.2 УК РФ), — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Напомним, что 18 сентября 2019 года у станции столичной подземки «Рязанский проспект» сотрудник патрульно-постовой службы полиции (ППСП) Алексей Смирнов оказал сопротивление двум полицейским, Максиму Веялко и Алексею Лимонову, и открыл по ним огонь. Стрельба велась на платформе и эскалаторе. В результате первый сотрудник правопорядка погиб на месте, а второго госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Стрелка задержали.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.