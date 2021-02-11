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От «Норникеля» потребовали возместить вред животным после ЧП в Норильске 

РИА Новости и ещё 7 3 часа назад
Красноярские власти потребовали от «Норникеля» возместить ущерб на 494 млн рублей
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края
Власти Красноярского края направили "Норильскому никелю" требование о возмещении ущерба животному миру из-за аварии на ТЭЦ на сумму 494 миллиона рублей, сообщила металлургическая компания.

"Расчет ущерба произведен по негативным последствиям аварии на млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу, охотничьих ресурсов, а также в целом среде обитания объектов животного мира", — указано в пресс-релизе.

Отмечается, что краевое правительство предложило компании добровольно возместить ущерб в течение 30 дней либо принять меры по восстановлению окружающей среды.
Неделю назад Арбитражный суд Красноярского края постановил взыскать с Норильско-Таймырской энергетической компании, входящей в группу "Норильского никеля", 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора.
Авария произошла 29 мая 2020 года в Норильске. Один из резервуаров для дизтоплива на ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, получил повреждения, из него вылилось около 21 тысячи тонн нефтепродуктов.
Комментируя решение суда, президент и один из основных бенефициаров "Норникеля" Владимир Потанин заявил, что это урок, который компания усвоила.
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Происшествия , Владимир Потанин , Норникель , Красноярский Край , Москва , Норильск
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