Россиян предупредили о терактах на массовых уличных акциях

"Получена информация о том, что главари террористического альянса "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана решением Верховного суда террористической организацией 20 мая 2020 года) нацелили своих сторонников на совершение преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций. В этих целях лидерами террористических формирований "Джейш Мухаджирин валь Ансар", "Джамаат Таухид валь Джихад", "Аджанд аль Кавказ" и других структурно находящихся в "Хайят Тахрир аш-Шам" ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах", — сказал собеседник агентства.