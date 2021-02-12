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Москва

Навального доставили в суд, где продолжится рассмотрение его дела о клевете 

ТАСС и ещё 15 20 минут назад
Алексей Навальный доставлен в Бабушкинский суд на рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Как передает корреспондент ТАСС, Навального привезли на автозаке из СИЗО "Матросская тишина". Начало суда он будет дожидаться в конвойном помещении. Заседание начнется в 10:00.
Возле суда усилены меры безопасности на случай возможных несанкционированных акций. Но сторонников Навального там сейчас не наблюдается.
Суд отложил заседание по делу Навального о клевете на ветерана
Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает.
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Происшествия , Видео , Вызов на допрос , Алексей Навальный , Игнат Артеменко , ФСИН , Германия , Москва
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