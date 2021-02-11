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Злоумышленники похитили из банка в Москве более 160 млн рублей 

Артём Кульша 1 час назад
Из банка в Москве похитили более 160 млн рублей
Фото: ТАСС
В Москве неизвестные люди похитили из банка РМП более 160 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Некоторое время назад советник управления кредитной организации и два бизнесмена обратились с заявлением в полицию о кражах из нескольких ячеек в банке. Они сообщили, что в период с 31 декабря по 9 февраля пропало более 141 миллиона рублей наличными, 10 декабря — 10 февраля — 450 тысяч рублей наличными и ювелирные украшения стоимостью 2,5 миллиона рублей.
30 ноября — 10 февраля пропали ювелирные изделия еще на сумму 1,2 миллиона рублей, а в период с января по 10 февраля — 183 тысячи долларов и два миллиона рублей.

«Что примечательно, банковские ячейки не были повреждены. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщает РЕН ТВ.

В январе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в Ростове-на-Дону 40-летняя начальница операционной кассы в инкассаторской компании «Инкахран» с 2016 года меняла наличные денежные средства на билеты банка приколов. С тех пор она выменяла 9,4 миллиона рублей.
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Комментарии
Происшествия , Небанковская кредитная организация "Инкахран" , МВД , РЕН ТВ
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