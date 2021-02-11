В Подмосковье нашли тела пяти рабочих 

Тела пяти рабочих были обнаружены в бытовке, расположенной в строительном городке, сообщает ТАСС. По предварительной версии, погибшие отравились угарным газом.

Трагедия произошла в стройгородке Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в деревне Болакшино. Источник журналистов в экстренных службах заявил, что предположительно рабочие отравились газом от печки, которая отапливала помещение. Погибшие — граждане России. На их телах по результатам первичного осмотра не было найдено следов насилия.

РЕН ТВ подчеркивает , что рабочие — уроженцы республики Марий-Эл. Все пятеро приехали на заработки в Московскую область 10 февраля. Правоохранители в настоящее время выясняют обстоятельства произошедшего.

В декабре прошлого года, как сообщал «Рамблер», в селе Ишбулдино республики Башкортостан в сгоревшем доме престарелых спасатели обнаружили тела 11 пенсионеров. Сотрудница пансионата смогла спасти троих постояльцев, выведя их из полыхающего здания. Пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем. Известно, что у руководства учреждения не было лицензии на организацию постоянного проживания пенсионеров в здании, сотрудникам было официально разрешено лишь предоставлять социальные услуги престарелым людям.