Медики опровергли беременность женщины в истории с куклами на похоронах

Как сообщает источник Life, к такому выводу пришли медики после обследования женщины. В частности, врачи уверяют, что у неё не нарушено состояние молочных желёз и нет молока.

Также следователи проверили документы и базы перинатального центра Ставрополя, где якобы рожала супруга Дауда Даудова. Новорождённые нигде не были зарегистрированы.

Накануне Даудов записал видео, на котором в погребальное покрывало были завёрнуты куклы. Он рассказал, что его дети-двойняшки родились мёртвыми в Ставрополе и их подменили.