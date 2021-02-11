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Москва

Жена якобы нашедшего кукол в могиле своих детей дагестанца не была беременна 

Говорит Москва 23 минуты назад
Медики опровергли беременность женщины в истории с куклами на похоронах
Фото: Скриншот из видео
Как сообщает источник Life, к такому выводу пришли медики после обследования женщины. В частности, врачи уверяют, что у неё не нарушено состояние молочных желёз и нет молока.
Также следователи проверили документы и базы перинатального центра Ставрополя, где якобы рожала супруга Дауда Даудова. Новорождённые нигде не были зарегистрированы.
Накануне Даудов записал видео, на котором в погребальное покрывало были завёрнуты куклы. Он рассказал, что его дети-двойняшки родились мёртвыми в Ставрополе и их подменили.
Россиянин обнаружил на похоронах кукол вместо умерших младенцев
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров также опроверг информацию о подмене младенцев.
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Происшествия , Владимир Владимиров , Ставрополь , Ставропольский Край
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