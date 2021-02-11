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Красноярец натравил бойцовскую собаку на фельдшера скорой 

РИА Новости 30 минут назад
Красноярец натравил собаку на фельдшера скорой
Фото: © Flickr / Richard Masoner / Cyclelicious
Мужчина в Красноярске натравил бойцовскую собаку на фельдшера, которая приехала на вызов к ребенку, сообщили РИА Новости в пресс-службе красноярской станции скорой помощи.

"Ситуация произошла 10 февраля. Фельдшер приехала к ребенку на вызов… В комнате в клетке была бойцовская собака. Забежал мужчина и начал натравливать на фельдшера. Она сбежала из квартиры", — сказал собеседник агентства.

Женщина написала заявление в полицию и находится в шоковом состоянии, хотя и не пострадала физически, добавил он, уточнив, что мужчина, судя по всему, — отец ребенка, а его мать удерживала собаку.
РИА Новости пока не удалось получить комментарий полиции.
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