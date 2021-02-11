В Сочи самолет задержали на 8 часов из-за неисправности

В аэропорту Сочи на восемь часов задержали вылет рейса на Ростов-на-Дону из-за неисправного датчика, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аэрокомплекса.
"Изначально причиной задержки вылета авиалайнера была названа птица, которая якобы попала в самолет, а после его осмотра установлена неисправность датчиков воздушного судна", — говорится в сообщении.
Известно, что авиакомпания "Азимут" направила из Минеральных Вод пустой борт для выполнения рейса "Сочи — Ростов-на-Дону".
"В 6:17 мск пассажиры отправлены в пункт назначения. Задержка рейса составила восемь часов. Количество пассажиров — 59. Еще 15 человек от полета отказались", — уточнили в пресс-службе.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в аэропорту Ростова-на-Дону из-за обледенения полосы самолет развернуло на 70 градусов.