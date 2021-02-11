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В Сочи самолет не смог взлететь из-за неисправного датчика 

РИА Новости Крым и ещё 2 43 минуты назад
В Сочи самолет задержали на 8 часов из-за неисправности
Фото: РИА Новости Крым
В аэропорту Сочи на восемь часов задержали вылет рейса на Ростов-на-Дону из-за неисправного датчика, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аэрокомплекса.

"Изначально причиной задержки вылета авиалайнера была названа птица, которая якобы попала в самолет, а после его осмотра установлена неисправность датчиков воздушного судна", — говорится в сообщении.

Известно, что авиакомпания "Азимут" направила из Минеральных Вод пустой борт для выполнения рейса "Сочи — Ростов-на-Дону".

"В 6:17 мск пассажиры отправлены в пункт назначения. Задержка рейса составила восемь часов. Количество пассажиров — 59. Еще 15 человек от полета отказались", — уточнили в пресс-службе.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в аэропорту Ростова-на-Дону из-за обледенения полосы самолет развернуло на 70 градусов.
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Происшествия , Интерфакс , Краснодарский Край , Сочи
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