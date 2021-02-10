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Пашаев высмеял показания Ефремова о подкупе свидетелей 

Свободная пресса 35 минут назад
Пашаев опроверг показания Ефремова о подкупе свидетелей
Фото: РИА Новости
Эльман Пашаев — бывший адвокат Заслуженного артиста России Михаила Ефремова — опроверг заявления актёра о том, что юрист якобы предлагал ему купить свидетелей для суда по делу о смертельном ДТП.
В интервью телеканалу «360» Пашаев пошутил, что раз так, то Ефремов — его соучастник.

«Если он говорил, что я предложил ему купить свидетелей, значит, он был со мной соучастником этого преступления. Это чушь собачья просто», — подчеркнул Пашаев.

При этом адвокат вообще сомневается, что Ефремов действительно мог дать такие показания. Он напомнил, что в тот момент актёр находился под домашним арестом и то, что кого-то якобы могли там подкупить, он не мог знать об этом.

«Это очередная игра. Чушь, бред просто, бред полнейший», — резюмировал Пашаев.

Напомним, Ефремов, этапированный из белгородской колонии в Москву, вновь был помещён в СИЗО «Водник», где он содержался до вступления приговора в силу.
Ранее стало известно, что Ефремова возвращают в Москву для участия в следственных действиях по делу о даче ложных показаний свидетелями с его стороны на суде. Артист проходит по делу как свидетель.
В ноябре 2020 года сообщалось, что трое свидетелей, которые давали в суде показания на процессе с участием Ефремова, стали фигурантами уголовного дела. В суде они поставили под сомнение факт нахождения актера за рулем внедорожника в момент ДТП.
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Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , ФСИН
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